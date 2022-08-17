Программа передач Домашний на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
17.08.2022
04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»
13:20 Порча. Беспокойная хозяйка
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Запасной аэродром
15:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Запасной аэродром
00:25 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»
В телепрограмме возможны изменения.