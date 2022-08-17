Программа передач Домашний на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»

13:20 Порча. Беспокойная хозяйка

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Запасной аэродром

15:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Запасной аэродром

00:25 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»



В телепрограмме возможны изменения.