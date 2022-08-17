Программа передач ТНТ на 17 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
17.08.2022
04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 169-я - 180-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
20:00 «Короче»-2«. 25-я серия
20:30 «Короче»-2«. 26-я серия
21:00 Нереалити. 7-я серия
21:50 Каникулы
23:50 Блондинка в законе
01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия
03:05 Comedy Баттл. 18-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
В программе передач возможны изменения.