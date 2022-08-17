Программа передач ТНТ на 17 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 169-я - 180-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

20:00 «Короче»-2«. 25-я серия

20:30 «Короче»-2«. 26-я серия

21:00 Нереалити. 7-я серия

21:50 Каникулы

23:50 Блондинка в законе

01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия

03:05 Comedy Баттл. 18-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия



В программе передач возможны изменения.