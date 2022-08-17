Программа передач СТС на 17 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
17.08.2022
04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 7-я серия
05:15 6 кадров
05:30 Паровозик из Ромашкова
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:05 Три кота. Торт в подарок
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье
09:25 Need for speed. Жажда скорости
12:00 Сеня-Федя. Сезон 4. 12-я - 17-я серии
15:05 Сеня-Федя
15:40 Сеня-Федя. Сезон 5. 1-я - 5-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Пятый элемент
22:40 Звездный десант
01:00 Хэллоуин
02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 6-я - 11-я серии
В программе передач возможны изменения.