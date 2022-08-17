Программа передач СТС на 17 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 7-я серия

05:15 6 кадров

05:30 Паровозик из Ромашкова

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:05 Три кота. Торт в подарок

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье

09:25 Need for speed. Жажда скорости

12:00 Сеня-Федя. Сезон 4. 12-я - 17-я серии

15:05 Сеня-Федя

15:40 Сеня-Федя. Сезон 5. 1-я - 5-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Пятый элемент

22:40 Звездный десант

01:00 Хэллоуин

02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 6-я - 11-я серии



В программе передач возможны изменения.