Программа передач Матч ТВ на 17 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



17.08.2022



03:00 Джо и Макс

05:15 На гребне северной волны

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 3

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия)

02:55 Новости

03:00 Ип Ман



В программе передач возможны изменения.