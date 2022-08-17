Программа передач канала Звезда на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
17.08.2022
04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 В начале славных дел. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Два года над пропастью
01:35 В начале славных дел. 1-я серия
02:45 «Россия и Китай. «Путь через века»
03:10 Сделано в СССР
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.