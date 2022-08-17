Программа передач канала Звезда на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 В начале славных дел. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Два года над пропастью

01:35 В начале славных дел. 1-я серия

02:45 «Россия и Китай. «Путь через века»

03:10 Сделано в СССР

03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.