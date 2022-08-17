Программа передач Золотая коллекция на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



17.08.2022



04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»

05:35 Бег иноходца

06:55 Безумный день

08:05 Мороз Иванович

08:15 Тайна третьей планеты

09:10 «Тайна виллы «Грета»

11:00 Капитанская дочка

12:55 Мэри Поппинс, до свидания. 1-я серия

15:30 Достояние республики. 1-я серия

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»

19:45 Человек с бульвара Капуцинов

21:30 Ширли-мырли

00:05 Несколько дней из жизни И.И. Обломова

02:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»



В телепрограмме передач возможны изменения.