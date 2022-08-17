Программа передач Золотая коллекция на 17 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
17.08.2022
04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
05:35 Бег иноходца
06:55 Безумный день
08:05 Мороз Иванович
08:15 Тайна третьей планеты
09:10 «Тайна виллы «Грета»
11:00 Капитанская дочка
12:55 Мэри Поппинс, до свидания. 1-я серия
15:30 Достояние республики. 1-я серия
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»
19:45 Человек с бульвара Капуцинов
21:30 Ширли-мырли
00:05 Несколько дней из жизни И.И. Обломова
02:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
В телепрограмме передач возможны изменения.