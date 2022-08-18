Телепрограмма ТВ России на четверг 18 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 18 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 18.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Магомаев. 7-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 8-я серия - «Битва при Молодях»

01:05 Сибириада. Фильм 4-й - «Филипп»

02:15 Королева бандитов-2. 15-я серия

03:05 Королева бандитов-2. 16-я серия

04:00 Морозова. 4-я серия - «Бархатная кожа»



ТВЦ



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Галина Беседина

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Саркопеническое ожирение

08:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия

09:47 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия

10:40 Валерий Баринов. Человек игры

11:30 События

11:50 Практика. 31-я серия

12:48 Практика. 32-я серия

13:45 Мой герой. Антон Хабаров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 7-я серия

16:13 48 часов. 8-я серия

17:00 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля

17:50 События

18:15 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 52-я серия

23:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Баба Шура

01:25 Прощание. Им не будет 40

02:10 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля

02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия

03:35 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Пёс-5. Гиблое место

00:55 Пёс-5. Бомж

01:55 Братаны-3. 21-я - 24-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Дознаватель-2. Личные отношения

06:05 Дознаватель-2. Ультиматум

06:45 Дознаватель-2. Операция

07:35 Дознаватель-2. Семья

08:20 Дознаватель-2. Полицейский

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Полицейский

09:40 Инспектор ГАИ

11:15 Отдельное поручение

13:00 Известия

13:30 Лесник. «Зуб за зубом», 1-я часть

14:25 Лесник. «Зуб за зубом», 2-я часть

15:25 Лесник. 1-я часть - «Беглецы»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Беглецы»

17:20 Лесник. «Охота», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Охота», 1-я часть

18:50 Лесник. «Охота», 2-я часть

19:45 След. Другая сторона Луны

20:35 След. Бритва оккама

21:30 След. Шаткое равновесие

22:25 След. Свадьба всем на зависть

23:10 Свои-3. Украденное счастье

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Оттенки красного

01:10 След. Смерть шантажиста

01:50 След. На самом деле

02:25 След. Семейные ценности

03:05 Детективы. Злая ведьма

03:35 Детективы. Мама для мамонта

04:10 Детективы. Подруга в кредит

04:30 Детективы. Тот, кто тебя бережет



Домашний



04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»

13:20 Порча. Убежище

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Адреналин

15:00 Садовница. 1-я - 4-я серии

19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Адреналин

00:25 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

04:40 6 кадров

04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 517-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 192-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 142-я серии

21:00 Нереалити. 8-я серия

21:50 Папа-досвидос

00:00 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка

01:40 Импровизация. Сезон 2. 29-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия

03:15 Comedy Баттл. 19-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия



СТС



04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 11-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Раз - горох, два - горох...

05:50 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Дедлайн

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

09:40 Пятый элемент

12:15 Сеня-Федя. Сезон 5. 6-я - 17-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Война миров Z

22:20 Война миров

00:40 Солнце тоже звезда

02:30 Два отца и два сына. Сезон 2. 8-я - 14-я серии



Матч ТВ



05:00 Вне игры

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 5

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Смешанные единоборства. Open FC. В. Свищёв - М. Сантос. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:20 Все на Матч!

00:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

01:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»

02:55 Новости

03:00 Ип Ман-2



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Сумасшедшая езда

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Все деньги мира

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 В начале славных дел. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Колёсные бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против моваг «Пиранья»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Ключи от неба

01:15 В начале славных дел. 2-я серия

02:20 Суворов. Возрождение

02:50 Перелом. Хроника Победы

03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 6-я серии



Кино ТВ



04:20 Проповедник с пулемётом

06:15 Сотовый

07:45 Драйв

09:30 Экспат

11:15 Великий уравнитель

13:35 Законопослушный гражданин

15:20 Каратель

17:25 Два ствола

19:15 Калифорнийский дорожный патруль

21:00 Мишель Вальян: Жажда скорости

22:40 Овердрайв

00:15 Добро пожаловать в рай

01:45 Петля времени

03:30 Аполлон 18

04:45 Париж. Город Zомби



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»

06:45 «Мерседес« уходит от погони«

08:05 Однажды утром

08:15 Чиполлино

09:00 Жених с того света

09:55 «SOS» над тайгой»

11:05 «Возвращение «Святого Луки»

12:50 Загадка Эндхауза

14:35 Родня

16:25 Мужики!..

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»

19:50 Опасно для жизни!

21:30 Вий

22:55 Формула любви

00:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

03:55 Формула любви



Время начала передач - московское.



















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