Телепрограмма ТВ России на четверг 18 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 18 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 18.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Магомаев. 7-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 8-я серия - «Битва при Молодях»
01:05 Сибириада. Фильм 4-й - «Филипп»
02:15 Королева бандитов-2. 15-я серия
03:05 Королева бандитов-2. 16-я серия
04:00 Морозова. 4-я серия - «Бархатная кожа»
ТВЦ
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Галина Беседина
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Саркопеническое ожирение
08:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия
09:47 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия
10:40 Валерий Баринов. Человек игры
11:30 События
11:50 Практика. 31-я серия
12:48 Практика. 32-я серия
13:45 Мой герой. Антон Хабаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 7-я серия
16:13 48 часов. 8-я серия
17:00 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля
17:50 События
18:15 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 52-я серия
23:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Баба Шура
01:25 Прощание. Им не будет 40
02:10 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля
02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия
03:35 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Пёс-5. Гиблое место
00:55 Пёс-5. Бомж
01:55 Братаны-3. 21-я - 24-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Дознаватель-2. Личные отношения
06:05 Дознаватель-2. Ультиматум
06:45 Дознаватель-2. Операция
07:35 Дознаватель-2. Семья
08:20 Дознаватель-2. Полицейский
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Полицейский
09:40 Инспектор ГАИ
11:15 Отдельное поручение
13:00 Известия
13:30 Лесник. «Зуб за зубом», 1-я часть
14:25 Лесник. «Зуб за зубом», 2-я часть
15:25 Лесник. 1-я часть - «Беглецы»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Беглецы»
17:20 Лесник. «Охота», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Охота», 1-я часть
18:50 Лесник. «Охота», 2-я часть
19:45 След. Другая сторона Луны
20:35 След. Бритва оккама
21:30 След. Шаткое равновесие
22:25 След. Свадьба всем на зависть
23:10 Свои-3. Украденное счастье
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Оттенки красного
01:10 След. Смерть шантажиста
01:50 След. На самом деле
02:25 След. Семейные ценности
03:05 Детективы. Злая ведьма
03:35 Детективы. Мама для мамонта
04:10 Детективы. Подруга в кредит
04:30 Детективы. Тот, кто тебя бережет
Домашний
04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»
13:20 Порча. Убежище
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Адреналин
15:00 Садовница. 1-я - 4-я серии
19:00 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Адреналин
00:25 Понять. Простить. «Старая рана». «Любимый друг»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
04:40 6 кадров
04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 517-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 192-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 142-я серии
21:00 Нереалити. 8-я серия
21:50 Папа-досвидос
00:00 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка
01:40 Импровизация. Сезон 2. 29-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия
03:15 Comedy Баттл. 19-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
СТС
04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 11-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Раз - горох, два - горох...
05:50 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Дедлайн
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
09:40 Пятый элемент
12:15 Сеня-Федя. Сезон 5. 6-я - 17-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Война миров Z
22:20 Война миров
00:40 Солнце тоже звезда
02:30 Два отца и два сына. Сезон 2. 8-я - 14-я серии
Матч ТВ
05:00 Вне игры
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая»
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки 5
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Смешанные единоборства. Open FC. В. Свищёв - М. Сантос. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:20 Все на Матч!
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
01:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
02:55 Новости
03:00 Ип Ман-2
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Сумасшедшая езда
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Все деньги мира
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 В начале славных дел. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Колёсные бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против моваг «Пиранья»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Ключи от неба
01:15 В начале славных дел. 2-я серия
02:20 Суворов. Возрождение
02:50 Перелом. Хроника Победы
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 6-я серии
Кино ТВ
04:20 Проповедник с пулемётом
06:15 Сотовый
07:45 Драйв
09:30 Экспат
11:15 Великий уравнитель
13:35 Законопослушный гражданин
15:20 Каратель
17:25 Два ствола
19:15 Калифорнийский дорожный патруль
21:00 Мишель Вальян: Жажда скорости
22:40 Овердрайв
00:15 Добро пожаловать в рай
01:45 Петля времени
03:30 Аполлон 18
04:45 Париж. Город Zомби
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»
06:45 «Мерседес« уходит от погони«
08:05 Однажды утром
08:15 Чиполлино
09:00 Жених с того света
09:55 «SOS» над тайгой»
11:05 «Возвращение «Святого Луки»
12:50 Загадка Эндхауза
14:35 Родня
16:25 Мужики!..
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»
19:50 Опасно для жизни!
21:30 Вий
22:55 Формула любви
00:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
03:55 Формула любви
Время начала передач - московское.