Программа передач ТВЦ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
18.08.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Галина Беседина
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Саркопеническое ожирение
08:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия
09:47 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия
10:40 Валерий Баринов. Человек игры
11:30 События
11:50 Практика. 31-я серия
12:48 Практика. 32-я серия
13:45 Мой герой. Антон Хабаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 7-я серия
16:13 48 часов. 8-я серия
17:00 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля
17:50 События
18:15 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 52-я серия
23:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Баба Шура
01:25 Прощание. Им не будет 40
02:10 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля
02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия
03:35 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.