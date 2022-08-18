Программа передач ТВЦ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



18.08.2022



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Галина Беседина

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Саркопеническое ожирение

08:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия

09:47 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия

10:40 Валерий Баринов. Человек игры

11:30 События

11:50 Практика. 31-я серия

12:48 Практика. 32-я серия

13:45 Мой герой. Антон Хабаров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 7-я серия

16:13 48 часов. 8-я серия

17:00 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля

17:50 События

18:15 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 52-я серия

23:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Баба Шура

01:25 Прощание. Им не будет 40

02:10 Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля

02:50 Маруся. Трудные взрослые. 1-я серия

03:35 Маруся. Трудные взрослые. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.