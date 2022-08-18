Программа передач НТВ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
18.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Пёс-5. Гиблое место
00:55 Пёс-5. Бомж
01:55 Братаны-3. 21-я - 24-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова
В программе передач возможны изменения.