Программа передач НТВ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



18.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Призрак

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Предсвадебная лихорадка». «Друзья детства». «Остаться в живых». «Корабль-призрак»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Доверенное лицо», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Пёс-5. Гиблое место

00:55 Пёс-5. Бомж

01:55 Братаны-3. 21-я - 24-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова



В программе передач возможны изменения.