Программа передач ТНТ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



18.08.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 517-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 192-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 142-я серии

21:00 Нереалити. 8-я серия

21:50 Папа-досвидос

00:00 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка

01:40 Импровизация. Сезон 2. 29-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия

03:15 Comedy Баттл. 19-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия



В программе передач возможны изменения.