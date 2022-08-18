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Программа передач ТНТ на 18 августа 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 18 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

18.08.2022

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 517-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 192-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 142-я серии
21:00 Нереалити. 8-я серия
21:50 Папа-досвидос
00:00 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка
01:40 Импровизация. Сезон 2. 29-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 30-я серия
03:15 Comedy Баттл. 19-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия

В программе передач возможны изменения.









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