Программа передач СТС на 18 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
18.08.2022
04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 11-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Раз - горох, два - горох...
05:50 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Дедлайн
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
09:40 Пятый элемент
12:15 Сеня-Федя. Сезон 5. 6-я - 17-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Война миров Z
22:20 Война миров
00:40 Солнце тоже звезда
02:30 Два отца и два сына. Сезон 2. 8-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.