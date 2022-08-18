Программа передач СТС на 18 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



18.08.2022



04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 11-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Раз - горох, два - горох...

05:50 Ералаш. Сезон 1. 193-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Дедлайн

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

09:40 Пятый элемент

12:15 Сеня-Федя. Сезон 5. 6-я - 17-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Война миров Z

22:20 Война миров

00:40 Солнце тоже звезда

02:30 Два отца и два сына. Сезон 2. 8-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.