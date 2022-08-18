Программа передач Матч ТВ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



18.08.2022



05:00 Вне игры

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 5

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Смешанные единоборства. Open FC. В. Свищёв - М. Сантос. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:20 Все на Матч!

00:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

01:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»

02:55 Новости

03:00 Ип Ман-2



В программе передач возможны изменения.