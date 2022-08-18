Программа передач Матч ТВ на 18 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
18.08.2022
05:00 Вне игры
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая»
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки 5
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Смешанные единоборства. Open FC. В. Свищёв - М. Сантос. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:20 Все на Матч!
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
01:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
02:55 Новости
03:00 Ип Ман-2
В программе передач возможны изменения.