Программа передач канала Звезда на 18 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



18.08.2022



03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 В начале славных дел. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Колёсные бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против моваг «Пиранья»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Ключи от неба

01:15 В начале славных дел. 2-я серия

02:20 Суворов. Возрождение

02:50 Перелом. Хроника Победы

03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.