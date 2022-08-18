Программа передач канала Звезда на 18 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
18.08.2022
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 В начале славных дел. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Колёсные бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против моваг «Пиранья»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Ключи от неба
01:15 В начале славных дел. 2-я серия
02:20 Суворов. Возрождение
02:50 Перелом. Хроника Победы
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.