Программа передач Золотая коллекция на 18 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
18.08.2022
03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»
06:45 «Мерседес« уходит от погони«
08:05 Однажды утром
08:15 Чиполлино
09:00 Жених с того света
09:55 «SOS» над тайгой»
11:05 «Возвращение «Святого Луки»
12:50 Загадка Эндхауза
14:35 Родня
16:25 Мужики!..
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»
19:50 Опасно для жизни!
21:30 Вий
22:55 Формула любви
00:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
03:55 Формула любви
В телепрограмме передач возможны изменения.