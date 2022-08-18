Программа передач Золотая коллекция на 18 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



18.08.2022



03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»

06:45 «Мерседес« уходит от погони«

08:05 Однажды утром

08:15 Чиполлино

09:00 Жених с того света

09:55 «SOS» над тайгой»

11:05 «Возвращение «Святого Луки»

12:50 Загадка Эндхауза

14:35 Родня

16:25 Мужики!..

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»

19:50 Опасно для жизни!

21:30 Вий

22:55 Формула любви

00:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

03:55 Формула любви



В телепрограмме передач возможны изменения.