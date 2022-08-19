Телепрограмма ТВ России на пятницу 19 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 19 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 19.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Магомаев. 8-я серия
22:40 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева
00:15 Пространство свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин
01:30 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дорогие товарищи!
23:30 Рай
01:40 Белая студия. Андрей Кончаловский
02:25 Страсти по Андрею
ТВЦ
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Антон Хабаров
06:00 Настроение
08:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
09:00 Ждите неожиданного. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Ждите неожиданного. 4-я серия
12:50 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия
14:00 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия
16:16 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Вредные родители
17:50 События
18:10 Роковое sms. 1-я серия
19:08 Роковое sms. 2-я серия
20:05 Ночной переезд. 1-я серия
20:58 Ночной переезд. 2-я серия
21:50 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
22:40 Приют комедиантов. Актёрские байки
00:10 Дорогой мой человек
01:55 Петровка, 38
02:10 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Разоблачение
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Старый маяк». «Сбежавшая невеста». «Съезд докеров». «Кошки-мышки»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Старый маяк». «Сбежавшая невеста». «Съезд докеров». «Кошки-мышки»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Лабиринт», 1-я - 4-я серии
23:35 Просто Джексон
01:20 Таинственная Россия
01:55 Братаны-3. 25-я - 28-я серии
04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки
06:10 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком
06:55 Сладкая женщина
08:45 Медный ангел
09:00 Известия
09:30 Медный ангел
10:55 Горячий снег
13:00 Известия
13:30 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»
15:20 Лесник. «Утопленница», 1-я часть
16:20 Лесник. «Утопленница», 2-я часть
17:15 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
18:45 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»
19:40 След. Большой куш
20:35 След. Белая стрела
21:35 След. Смерть в свободном падении
22:25 След. Мертвый час
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
00:50 Страсть. Любовь с первого взгляда
01:20 Страсть. Селфи
01:50 Страсть. Служебный роман
02:15 Свои-3. На краю
02:50 Свои-3. Рискованная затея
03:30 Свои-3. Дело чести
04:05 Свои-3. Украденное счастье
Домашний
04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. Дольче вита
13:30 Порча. Лишённый рода
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Счастье любит тишину
15:10 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Счастье любит тишину
00:30 Понять. Простить. Дольче вита
01:25 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
03:55 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон»
04:45 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 739-я серия
23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 64-я серия
00:00 Взрыв из прошлого
01:45 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия
03:20 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
СТС
04:40 Семейный бизнес. Сезон 1. 16-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Жил-был пес
05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
06:05 Три кота. Дом на колёсах
06:10 Три кота. Границы
06:15 Драконы: Защитники Олуха
06:40 Драконы. Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 8-я серия
09:00 На грани
11:00 Суперлига. Сезон 1. 1-я серия
12:40 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ
13:05 Уральские пельмени
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»
19:20 Уральские пельмени. Люди икс эль
20:55 Пара из будущего
23:05 Бойфренд из будущего
01:35 Днюха!
03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 14-я - 18-я серии
Матч ТВ
05:00 Наши иностранцы
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая«
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки Бальбоа
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:30 Профессиональный бокс. Е. Романов - В. Мероро. В. Никитин - Э. Мверанга. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Пляж - наш! 1-я серия
01:15 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
02:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА
02:55 Новости
03:00 Ип Ман: последняя схватка
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Битва титанов
21:50 Гнев титанов
23:00 Новости
23:25 Гнев титанов
00:05 Гладиатор
03:05 Ниндзя 2
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 8-я серии
07:10 Крымский партизан Витя Коробков
08:15 Люди на мосту
09:00 Новости дня
09:20 Люди на мосту
10:50 Чкалов. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Чкалов. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Чкалов. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Чкалов. 5-я - 8-я серии
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:45 Здравствуйте, товарищи!
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Если враг не сдается...
02:05 Дерзость
03:45 Два года над пропастью
Кино ТВ
04:45 Париж. Город Zомби
06:10 Защитник
07:45 Смертельная битва
09:25 Смертельная битва-2: Истребление
10:50 Шаг вперед
12:35 Шаг вперед-2: Улицы
14:15 Шаг вперед 3D
16:00 Шаг вперед-4
17:40 Горько!
19:25 Горько!-2
21:00 Батя
22:25 Тупой и еще тупее-2
00:10 21 и больше
01:35 Гостья
03:25 Посвящённый
04:50 Мост в Терабитию
Мосфильм. Золотая коллекция
03:55 Формула любви
05:20 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»
06:45 Мы с вами где-то встречались!
08:25 Аленький цветочек
09:10 Вихри враждебные
11:00 Аэлита, не приставай к мужчинам
12:35 Гори, гори, моя звезда
14:15 Дульсинея Тобосская
16:45 Валентина
18:30 Вокзал для двоих
21:00 Любовь и голуби
22:55 Старший сын
01:20 Майор Вихрь. 1-я - 3-я серии
04:50 Белорусский вокзал
Время начала передач - московское.