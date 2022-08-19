Телепрограмма ТВ России на пятницу 19 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 19 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 19.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Магомаев. 8-я серия

22:40 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева

00:15 Пространство свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин

01:30 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дорогие товарищи!

23:30 Рай

01:40 Белая студия. Андрей Кончаловский

02:25 Страсти по Андрею



ТВЦ



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Антон Хабаров

06:00 Настроение

08:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?

09:00 Ждите неожиданного. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Ждите неожиданного. 4-я серия

12:50 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия

14:00 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия

16:16 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Вредные родители

17:50 События

18:10 Роковое sms. 1-я серия

19:08 Роковое sms. 2-я серия

20:05 Ночной переезд. 1-я серия

20:58 Ночной переезд. 2-я серия

21:50 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й

22:40 Приют комедиантов. Актёрские байки

00:10 Дорогой мой человек

01:55 Петровка, 38

02:10 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Черная вдова

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Разоблачение

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Старый маяк». «Сбежавшая невеста». «Съезд докеров». «Кошки-мышки»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Старый маяк». «Сбежавшая невеста». «Съезд докеров». «Кошки-мышки»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Лабиринт», 1-я - 4-я серии

23:35 Просто Джексон

01:20 Таинственная Россия

01:55 Братаны-3. 25-я - 28-я серии

04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки

06:10 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком

06:55 Сладкая женщина

08:45 Медный ангел

09:00 Известия

09:30 Медный ангел

10:55 Горячий снег

13:00 Известия

13:30 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»

15:20 Лесник. «Утопленница», 1-я часть

16:20 Лесник. «Утопленница», 2-я часть

17:15 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

18:45 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»

19:40 След. Большой куш

20:35 След. Белая стрела

21:35 След. Смерть в свободном падении

22:25 След. Мертвый час

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

00:50 Страсть. Любовь с первого взгляда

01:20 Страсть. Селфи

01:50 Страсть. Служебный роман

02:15 Свои-3. На краю

02:50 Свои-3. Рискованная затея

03:30 Свои-3. Дело чести

04:05 Свои-3. Украденное счастье



Домашний



04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. Дольче вита

13:30 Порча. Лишённый рода

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Счастье любит тишину

15:10 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Счастье любит тишину

00:30 Понять. Простить. Дольче вита

01:25 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

03:55 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон»

04:45 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 739-я серия

23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 64-я серия

00:00 Взрыв из прошлого

01:45 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия

03:20 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия



СТС



04:40 Семейный бизнес. Сезон 1. 16-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Жил-был пес

05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

06:05 Три кота. Дом на колёсах

06:10 Три кота. Границы

06:15 Драконы: Защитники Олуха

06:40 Драконы. Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 8-я серия

09:00 На грани

11:00 Суперлига. Сезон 1. 1-я серия

12:40 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ

13:05 Уральские пельмени

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»

19:20 Уральские пельмени. Люди икс эль

20:55 Пара из будущего

23:05 Бойфренд из будущего

01:35 Днюха!

03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 14-я - 18-я серии



Матч ТВ



05:00 Наши иностранцы

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая«

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки Бальбоа

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:30 Профессиональный бокс. Е. Романов - В. Мероро. В. Никитин - Э. Мверанга. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:10 Точная ставка

00:30 Пляж - наш! 1-я серия

01:15 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)

02:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА

02:55 Новости

03:00 Ип Ман: последняя схватка



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Битва титанов

21:50 Гнев титанов

23:00 Новости

23:25 Гнев титанов

00:05 Гладиатор

03:05 Ниндзя 2

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 8-я серии

07:10 Крымский партизан Витя Коробков

08:15 Люди на мосту

09:00 Новости дня

09:20 Люди на мосту

10:50 Чкалов. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Чкалов. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Чкалов. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Чкалов. 5-я - 8-я серии

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:45 Здравствуйте, товарищи!

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Если враг не сдается...

02:05 Дерзость

03:45 Два года над пропастью



Кино ТВ



04:45 Париж. Город Zомби

06:10 Защитник

07:45 Смертельная битва

09:25 Смертельная битва-2: Истребление

10:50 Шаг вперед

12:35 Шаг вперед-2: Улицы

14:15 Шаг вперед 3D

16:00 Шаг вперед-4

17:40 Горько!

19:25 Горько!-2

21:00 Батя

22:25 Тупой и еще тупее-2

00:10 21 и больше

01:35 Гостья

03:25 Посвящённый

04:50 Мост в Терабитию



Мосфильм. Золотая коллекция



03:55 Формула любви

05:20 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»

06:45 Мы с вами где-то встречались!

08:25 Аленький цветочек

09:10 Вихри враждебные

11:00 Аэлита, не приставай к мужчинам

12:35 Гори, гори, моя звезда

14:15 Дульсинея Тобосская

16:45 Валентина

18:30 Вокзал для двоих

21:00 Любовь и голуби

22:55 Старший сын

01:20 Майор Вихрь. 1-я - 3-я серии

04:50 Белорусский вокзал



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на четверг 18 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 17 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 16 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 15 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 14 августа 2022 года









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