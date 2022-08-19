Программа передач Первого канала на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 19 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



19.08.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Магомаев. 8-я серия

22:40 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева

00:15 Пространство свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин

01:30 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.