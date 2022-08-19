Программа передач Первого канала на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 19 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
19.08.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Магомаев. 8-я серия
22:40 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева
00:15 Пространство свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин
01:30 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.