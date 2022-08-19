Программа передач ТВЦ на 19 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
19.08.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Антон Хабаров
06:00 Настроение
08:10 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
09:00 Ждите неожиданного. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Ждите неожиданного. 4-я серия
12:50 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия
14:00 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия
16:16 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Вредные родители
17:50 События
18:10 Роковое sms. 1-я серия
19:08 Роковое sms. 2-я серия
20:05 Ночной переезд. 1-я серия
20:58 Ночной переезд. 2-я серия
21:50 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
22:40 Приют комедиантов. Актёрские байки
00:10 Дорогой мой человек
01:55 Петровка, 38
02:10 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.