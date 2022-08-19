Программа передач Пятого канала на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
19.08.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки
06:10 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком
06:55 Сладкая женщина
08:45 Медный ангел
09:00 Известия
09:30 Медный ангел
10:55 Горячий снег
13:00 Известия
13:30 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»
15:20 Лесник. «Утопленница», 1-я часть
16:20 Лесник. «Утопленница», 2-я часть
17:15 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
18:45 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»
19:40 След. Большой куш
20:35 След. Белая стрела
21:35 След. Смерть в свободном падении
22:25 След. Мертвый час
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
00:50 Страсть. Любовь с первого взгляда
01:20 Страсть. Селфи
01:50 Страсть. Служебный роман
02:15 Свои-3. На краю
02:50 Свои-3. Рискованная затея
03:30 Свои-3. Дело чести
04:05 Свои-3. Украденное счастье
В программе передач возможны изменения.