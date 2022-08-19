Программа передач Пятого канала на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



19.08.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки

06:10 Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком

06:55 Сладкая женщина

08:45 Медный ангел

09:00 Известия

09:30 Медный ангел

10:55 Горячий снег

13:00 Известия

13:30 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»

15:20 Лесник. «Утопленница», 1-я часть

16:20 Лесник. «Утопленница», 2-я часть

17:15 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

18:45 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»

19:40 След. Большой куш

20:35 След. Белая стрела

21:35 След. Смерть в свободном падении

22:25 След. Мертвый час

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

00:50 Страсть. Любовь с первого взгляда

01:20 Страсть. Селфи

01:50 Страсть. Служебный роман

02:15 Свои-3. На краю

02:50 Свои-3. Рискованная затея

03:30 Свои-3. Дело чести

04:05 Свои-3. Украденное счастье



В программе передач возможны изменения.