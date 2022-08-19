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Программа передач Домашний на 19 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 19 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

19.08.2022

04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. Дольче вита
13:30 Порча. Лишённый рода
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Счастье любит тишину
15:10 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Счастье любит тишину
00:30 Понять. Простить. Дольче вита
01:25 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
03:55 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон»
04:45 По делам несовершеннолетних

В телепрограмме возможны изменения.









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