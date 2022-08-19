Программа передач Домашний на 19 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



19.08.2022



04:50 Преступления страсти. 23-я серия - «Сыночек»

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. Дольче вита

13:30 Порча. Лишённый рода

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Счастье любит тишину

15:10 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Счастье любит тишину

00:30 Понять. Простить. Дольче вита

01:25 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

03:55 Преступления страсти. 24-я серия - «Дачный сезон»

04:45 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.