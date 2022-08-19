Программа передач ТНТ на 19 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



19.08.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 739-я серия

23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 64-я серия

00:00 Взрыв из прошлого

01:45 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия

03:20 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия



В программе передач возможны изменения.