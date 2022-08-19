Программа передач ТНТ на 19 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
19.08.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 739-я серия
23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 64-я серия
00:00 Взрыв из прошлого
01:45 Импровизация. Сезон 2. 31-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия
03:20 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
В программе передач возможны изменения.