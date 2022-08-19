Программа передач СТС на 19 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
19.08.2022
04:40 Семейный бизнес. Сезон 1. 16-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Жил-был пес
05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
06:05 Три кота. Дом на колёсах
06:10 Три кота. Границы
06:15 Драконы: Защитники Олуха
06:40 Драконы. Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 8-я серия
09:00 На грани
11:00 Суперлига. Сезон 1. 1-я серия
12:40 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ
13:05 Уральские пельмени
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»
19:20 Уральские пельмени. Люди икс эль
20:55 Пара из будущего
23:05 Бойфренд из будущего
01:35 Днюха!
03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 14-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.