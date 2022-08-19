Программа передач СТС на 19 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



19.08.2022



04:40 Семейный бизнес. Сезон 1. 16-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Жил-был пес

05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

06:05 Три кота. Дом на колёсах

06:10 Три кота. Границы

06:15 Драконы: Защитники Олуха

06:40 Драконы. Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 8-я серия

09:00 На грани

11:00 Суперлига. Сезон 1. 1-я серия

12:40 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ

13:05 Уральские пельмени

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

17:50 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»

19:20 Уральские пельмени. Люди икс эль

20:55 Пара из будущего

23:05 Бойфренд из будущего

01:35 Днюха!

03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 14-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.