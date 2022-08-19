Программа передач Матч ТВ на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
19.08.2022
05:00 Наши иностранцы
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая«
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки Бальбоа
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:30 Профессиональный бокс. Е. Романов - В. Мероро. В. Никитин - Э. Мверанга. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Пляж - наш! 1-я серия
01:15 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)
02:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА
02:55 Новости
03:00 Ип Ман: последняя схватка
В программе передач возможны изменения.