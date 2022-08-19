Программа передач Матч ТВ на 19 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



19.08.2022



05:00 Наши иностранцы

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая«

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки Бальбоа

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:30 Профессиональный бокс. Е. Романов - В. Мероро. В. Никитин - Э. Мверанга. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:10 Точная ставка

00:30 Пляж - наш! 1-я серия

01:15 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара)

02:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА

02:55 Новости

03:00 Ип Ман: последняя схватка



В программе передач возможны изменения.