Программа передач канала Звезда на 19 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
19.08.2022
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 8-я серии
07:10 Крымский партизан Витя Коробков
08:15 Люди на мосту
09:00 Новости дня
09:20 Люди на мосту
10:50 Чкалов. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Чкалов. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Чкалов. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Чкалов. 5-я - 8-я серии
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:45 Здравствуйте, товарищи!
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Если враг не сдается...
02:05 Дерзость
03:45 Два года над пропастью
В программе передач возможны изменения.