Программа передач канала Звезда на 19 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



19.08.2022



03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 5-я и 8-я серии

07:10 Крымский партизан Витя Коробков

08:15 Люди на мосту

09:00 Новости дня

09:20 Люди на мосту

10:50 Чкалов. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Чкалов. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Чкалов. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Чкалов. 5-я - 8-я серии

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:45 Здравствуйте, товарищи!

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Если враг не сдается...

02:05 Дерзость

03:45 Два года над пропастью



В программе передач возможны изменения.