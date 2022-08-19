Программа передач Золотая коллекция на 19 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



19.08.2022



03:55 Формула любви

05:20 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»

06:45 Мы с вами где-то встречались!

08:25 Аленький цветочек

09:10 Вихри враждебные

11:00 Аэлита, не приставай к мужчинам

12:35 Гори, гори, моя звезда

14:15 Дульсинея Тобосская

16:45 Валентина

18:30 Вокзал для двоих

21:00 Любовь и голуби

22:55 Старший сын

01:20 Майор Вихрь. 1-я - 3-я серии

04:50 Белорусский вокзал



В телепрограмме передач возможны изменения.