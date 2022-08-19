Программа передач Золотая коллекция на 19 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
19.08.2022
03:55 Формула любви
05:20 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Три дня»
06:45 Мы с вами где-то встречались!
08:25 Аленький цветочек
09:10 Вихри враждебные
11:00 Аэлита, не приставай к мужчинам
12:35 Гори, гори, моя звезда
14:15 Дульсинея Тобосская
16:45 Валентина
18:30 Вокзал для двоих
21:00 Любовь и голуби
22:55 Старший сын
01:20 Майор Вихрь. 1-я - 3-я серии
04:50 Белорусский вокзал
В телепрограмме передач возможны изменения.