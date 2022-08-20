Телепрограмма ТВ России на субботу 20 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 20 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 20.08.2022



Первый канал



01:30 Информационный канал

05:05 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

15:40 Романс о влюбленных

18:00 Вечерние новости

18:20 Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий

19:20 Сегодня вечером. К 80-летию Муслима Магомаева

21:00 Время

21:35 Премьера. «Свои»

22:45 «Грех». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:15 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края



Россия 1



02:25 Страсти по Андрею

06:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Доктор Мясников

13:00 Святая ложь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни с Татьяной Судец

20:00 Вести

21:00 Вторая попытка

00:55 Тили-тили тесто

03:50 Не покидай меня, Любовь



ТВЦ



04:21 Колодец забытых желаний. 4-я серия

05:05 Большое кино. Москва слезам не верит

05:30 Ночной переезд. 1-я серия

06:14 Ночной переезд. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Держава Каролингов

07:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й

08:05 Воспитание и выгул собак и мужчин

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Хакасия

11:30 События

11:45 Елена Воробей. Что говорят мужчины

12:30 Дорогой мой человек

14:30 События

14:45 Птичка певчая. 1-я серия

16:32 Птичка певчая. 2-я серия

18:30 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Диагноз для вождя

23:00 Прощание. Алан Чумак

23:50 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены

00:30 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки

01:10 Хватит слухов! 48-я серия

01:40 Хватит слухов! 47-я серия

02:05 Хватит слухов! 49-я серия

02:30 Хватит слухов! 52-я серия

03:00 Селфи с судьбой. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия», 1-я - 4-я серии

23:00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины Понаровской

00:50 Агентство скрытых камер. Охранник

01:45 Их нравы!

02:20 Братаны-3. 29-я - 32-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Противостояние

05:40 Такая работа. Выкуп

06:15 Такая работа. Выходной

06:50 Такая работа. Без срока давности

07:30 Такая работа. Зов крови

08:10 Такая работа. Игры разума

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил

10:45 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия

11:40 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия

12:40 Интердевочка. 1-я серия

14:15 Интердевочка. 2-я серия

15:40 След. Гипс

16:25 След. И ад следовал за ним

17:15 След. Последний заказ

18:05 След. Долеталась

18:45 След. Ноу-хау

19:35 След. Мертвая хватка

20:20 След. Здоровье по безналу

21:05 След. Особенности национального автосервиса

21:45 След. Фитнес-центр

22:30 След. Плохой папа

23:15 След. Бабушка № 6

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Смерть в наследство

01:40 Прокурорская проверка. Твой верный враг

02:30 Прокурорская проверка. Не родись красивой

03:20 Прокурорская проверка. Свидание со смертью

04:10 Прокурорская проверка. Случай в детском садике



Домашний



04:45 По делам несовершеннолетних

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Сватьи. 11-я и 12-я серии

08:25 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

10:20 У вас будет ребенок... 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 129-я и 130-я серии

23:00 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

00:50 У вас будет ребенок... 1-я - 4-я серии

04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»



ТНТ



04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 23-я серии

09:00 Модные игры. 10-я серия

09:30 Перезагрузка. 518-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии

13:30 Мы - Миллеры

15:35 Каникулы

17:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я - 45-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 258-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»

02:40 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия

04:15 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

05:30 Первая скрипка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

06:05 Фиксики. Театр теней

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Батарейки

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Пугало

06:50 Три кота. Спектакль Бантика

06:55 Три кота. Сладкая правда

07:00 Три кота. Сокровища Египта

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Талант Нудика

07:25 Три кота. Теннис с папой

07:35 Три кота. Маленькие гонки

07:40 Три кота

07:45 Три кота. Папин телефон

07:50 Три кота

07:55 Три кота. Ночь на природе

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 1-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»

11:00 Поездка в Америку

13:20 Бунт ушастых

15:20 Турбо

17:10 Кот в сапогах

18:55 Фердинанд

21:00 Бесконечность

23:05 Плохие парни навсегда

03:15 Семейный бизнес. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

04:50 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия



Матч ТВ



05:00 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Браун - Б. Тэйлор

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Одним меньше

11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир

12:35 Все на Матч!

12:55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала. Прямой эфир

14:10 Новости

14:15 Все на Матч!

14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия. Прямой эфир

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:55 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Пляж - наш! 2-я серия

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Список военных фальсификаций

18:00 Телохранитель киллера

19:30 Новости

20:00 Телохранитель киллера

20:50 Телохранитель жены киллера

23:00 Новости

23:25 Международное байк-шоу «Русский лес»

00:25 Уйти красиво

02:10 Сумасшедшая езда

03:40 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Два года над пропастью

05:20 Москва - фронту

05:45 Встретимся у фонтана

07:00 Легкая жизнь

08:00 Новости дня

08:15 Легкая жизнь

09:15 Легенды кино. Ростислав Плятт

10:05 Главный день. Балканский рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов

10:55 Война миров. Недооцененная битва. Брусиловский прорыв

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Легенды музыки. «Группа «Ялла«

14:00 Морской бой

15:05 Советская гвардия. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Ожидание полковника Шалыгина

20:35 Тихая застава

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Тихая застава

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Люди на мосту

02:25 Легкая жизнь

04:00 Беспокойное хозяйство



Кино ТВ



04:50 Мост в Терабитию

06:20 Хороший мальчик

07:50 Таинственный сад

09:30 Белоснежка. Месть гномов

11:15 тайна печати дракона

13:15 Призрак

15:10 Звёздная пыль

17:20 Правила съема: Метод Хитча

19:20 Маска

21:00 Как украсть бриллиант

22:35 Ограбление казино

00:10 Афера по-голливудски

01:45 Король вечеринок

03:10 Любовь с ограничением

04:45 Смывайся!



Мосфильм. Золотая коллекция



04:50 Белорусский вокзал

06:25 Волга-Волга

08:15 Садко

09:50 Гостья из будущего. 1-я - 5-я серии

15:50 Единственная

17:30 Ирония судьбы, или С легким паром!

21:00 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

01:40 Лунная радуга

03:05 Конец вечности



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на пятницу 19 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на воскресенье 14 августа 2022 года Программа передач СТС на 13 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 13 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на субботу 13 августа 2022 года









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