Телепрограмма ТВ России на субботу 20 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 20 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 20.08.2022
Первый канал
01:30 Информационный канал
05:05 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
15:40 Романс о влюбленных
18:00 Вечерние новости
18:20 Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий
19:20 Сегодня вечером. К 80-летию Муслима Магомаева
21:00 Время
21:35 Премьера. «Свои»
22:45 «Грех». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:15 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края
Россия 1
02:25 Страсти по Андрею
06:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Доктор Мясников
13:00 Святая ложь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни с Татьяной Судец
20:00 Вести
21:00 Вторая попытка
00:55 Тили-тили тесто
03:50 Не покидай меня, Любовь
ТВЦ
04:21 Колодец забытых желаний. 4-я серия
05:05 Большое кино. Москва слезам не верит
05:30 Ночной переезд. 1-я серия
06:14 Ночной переезд. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Держава Каролингов
07:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
08:05 Воспитание и выгул собак и мужчин
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Хакасия
11:30 События
11:45 Елена Воробей. Что говорят мужчины
12:30 Дорогой мой человек
14:30 События
14:45 Птичка певчая. 1-я серия
16:32 Птичка певчая. 2-я серия
18:30 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Диагноз для вождя
23:00 Прощание. Алан Чумак
23:50 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены
00:30 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки
01:10 Хватит слухов! 48-я серия
01:40 Хватит слухов! 47-я серия
02:05 Хватит слухов! 49-я серия
02:30 Хватит слухов! 52-я серия
03:00 Селфи с судьбой. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия», 1-я - 4-я серии
23:00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины Понаровской
00:50 Агентство скрытых камер. Охранник
01:45 Их нравы!
02:20 Братаны-3. 29-я - 32-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Противостояние
05:40 Такая работа. Выкуп
06:15 Такая работа. Выходной
06:50 Такая работа. Без срока давности
07:30 Такая работа. Зов крови
08:10 Такая работа. Игры разума
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил
10:45 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия
11:40 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия
12:40 Интердевочка. 1-я серия
14:15 Интердевочка. 2-я серия
15:40 След. Гипс
16:25 След. И ад следовал за ним
17:15 След. Последний заказ
18:05 След. Долеталась
18:45 След. Ноу-хау
19:35 След. Мертвая хватка
20:20 След. Здоровье по безналу
21:05 След. Особенности национального автосервиса
21:45 След. Фитнес-центр
22:30 След. Плохой папа
23:15 След. Бабушка № 6
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Смерть в наследство
01:40 Прокурорская проверка. Твой верный враг
02:30 Прокурорская проверка. Не родись красивой
03:20 Прокурорская проверка. Свидание со смертью
04:10 Прокурорская проверка. Случай в детском садике
Домашний
04:45 По делам несовершеннолетних
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Сватьи. 11-я и 12-я серии
08:25 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
10:20 У вас будет ребенок... 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 129-я и 130-я серии
23:00 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
00:50 У вас будет ребенок... 1-я - 4-я серии
04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»
ТНТ
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 23-я серии
09:00 Модные игры. 10-я серия
09:30 Перезагрузка. 518-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии
13:30 Мы - Миллеры
15:35 Каникулы
17:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я - 45-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 258-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»
02:40 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия
04:15 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
05:30 Первая скрипка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
06:05 Фиксики. Театр теней
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Батарейки
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Пугало
06:50 Три кота. Спектакль Бантика
06:55 Три кота. Сладкая правда
07:00 Три кота. Сокровища Египта
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Талант Нудика
07:25 Три кота. Теннис с папой
07:35 Три кота. Маленькие гонки
07:40 Три кота
07:45 Три кота. Папин телефон
07:50 Три кота
07:55 Три кота. Ночь на природе
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 1-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»
11:00 Поездка в Америку
13:20 Бунт ушастых
15:20 Турбо
17:10 Кот в сапогах
18:55 Фердинанд
21:00 Бесконечность
23:05 Плохие парни навсегда
03:15 Семейный бизнес. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
04:50 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия
Матч ТВ
05:00 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Браун - Б. Тэйлор
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Одним меньше
11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир
12:35 Все на Матч!
12:55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала. Прямой эфир
14:10 Новости
14:15 Все на Матч!
14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия. Прямой эфир
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:55 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Пляж - наш! 2-я серия
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Список военных фальсификаций
18:00 Телохранитель киллера
19:30 Новости
20:00 Телохранитель киллера
20:50 Телохранитель жены киллера
23:00 Новости
23:25 Международное байк-шоу «Русский лес»
00:25 Уйти красиво
02:10 Сумасшедшая езда
03:40 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Два года над пропастью
05:20 Москва - фронту
05:45 Встретимся у фонтана
07:00 Легкая жизнь
08:00 Новости дня
08:15 Легкая жизнь
09:15 Легенды кино. Ростислав Плятт
10:05 Главный день. Балканский рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов
10:55 Война миров. Недооцененная битва. Брусиловский прорыв
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Легенды музыки. «Группа «Ялла«
14:00 Морской бой
15:05 Советская гвардия. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Ожидание полковника Шалыгина
20:35 Тихая застава
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Тихая застава
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Люди на мосту
02:25 Легкая жизнь
04:00 Беспокойное хозяйство
Кино ТВ
04:50 Мост в Терабитию
06:20 Хороший мальчик
07:50 Таинственный сад
09:30 Белоснежка. Месть гномов
11:15 тайна печати дракона
13:15 Призрак
15:10 Звёздная пыль
17:20 Правила съема: Метод Хитча
19:20 Маска
21:00 Как украсть бриллиант
22:35 Ограбление казино
00:10 Афера по-голливудски
01:45 Король вечеринок
03:10 Любовь с ограничением
04:45 Смывайся!
Мосфильм. Золотая коллекция
04:50 Белорусский вокзал
06:25 Волга-Волга
08:15 Садко
09:50 Гостья из будущего. 1-я - 5-я серии
15:50 Единственная
17:30 Ирония судьбы, или С легким паром!
21:00 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
01:40 Лунная радуга
03:05 Конец вечности
Время начала передач - московское.