Программа передач Первого канала на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 20 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



20.08.2022



01:30 Информационный канал

05:05 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

15:40 Романс о влюбленных

18:00 Вечерние новости

18:20 Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий

19:20 Сегодня вечером. К 80-летию Муслима Магомаева

21:00 Время

21:35 Премьера. «Свои»

22:45 «Грех». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:15 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.