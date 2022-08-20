Программа передач Первого канала на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 20 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
20.08.2022
01:30 Информационный канал
05:05 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
15:40 Романс о влюбленных
18:00 Вечерние новости
18:20 Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий
19:20 Сегодня вечером. К 80-летию Муслима Магомаева
21:00 Время
21:35 Премьера. «Свои»
22:45 «Грех». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:15 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.