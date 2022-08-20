Программа передач Россия 1 на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 20 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
20.08.2022
02:25 Страсти по Андрею
06:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Доктор Мясников
13:00 Святая ложь
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни с Татьяной Судец
20:00 Вести
21:00 Вторая попытка
00:55 Тили-тили тесто
03:50 Не покидай меня, Любовь
В программе передач возможны изменения.