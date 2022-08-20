Программа передач Россия 1 на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 20 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



20.08.2022



02:25 Страсти по Андрею

06:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Доктор Мясников

13:00 Святая ложь

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни с Татьяной Судец

20:00 Вести

21:00 Вторая попытка

00:55 Тили-тили тесто

03:50 Не покидай меня, Любовь



В программе передач возможны изменения.