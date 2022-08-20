Программа передач ТВЦ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



20.08.2022



04:21 Колодец забытых желаний. 4-я серия

05:05 Большое кино. Москва слезам не верит

05:30 Ночной переезд. 1-я серия

06:14 Ночной переезд. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Держава Каролингов

07:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й

08:05 Воспитание и выгул собак и мужчин

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Хакасия

11:30 События

11:45 Елена Воробей. Что говорят мужчины

12:30 Дорогой мой человек

14:30 События

14:45 Птичка певчая. 1-я серия

16:32 Птичка певчая. 2-я серия

18:30 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Диагноз для вождя

23:00 Прощание. Алан Чумак

23:50 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены

00:30 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки

01:10 Хватит слухов! 48-я серия

01:40 Хватит слухов! 47-я серия

02:05 Хватит слухов! 49-я серия

02:30 Хватит слухов! 52-я серия

03:00 Селфи с судьбой. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.