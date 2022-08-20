Программа передач ТВЦ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
20.08.2022
04:21 Колодец забытых желаний. 4-я серия
05:05 Большое кино. Москва слезам не верит
05:30 Ночной переезд. 1-я серия
06:14 Ночной переезд. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Держава Каролингов
07:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 1-й
08:05 Воспитание и выгул собак и мужчин
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Хакасия
11:30 События
11:45 Елена Воробей. Что говорят мужчины
12:30 Дорогой мой человек
14:30 События
14:45 Птичка певчая. 1-я серия
16:32 Птичка певчая. 2-я серия
18:30 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Диагноз для вождя
23:00 Прощание. Алан Чумак
23:50 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены
00:30 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки
01:10 Хватит слухов! 48-я серия
01:40 Хватит слухов! 47-я серия
02:05 Хватит слухов! 49-я серия
02:30 Хватит слухов! 52-я серия
03:00 Селфи с судьбой. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.