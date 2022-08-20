Программа передач НТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



20.08.2022



04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия», 1-я - 4-я серии

23:00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины Понаровской

00:50 Агентство скрытых камер. Охранник

01:45 Их нравы!

02:20 Братаны-3. 29-я - 32-я серии



В программе передач возможны изменения.