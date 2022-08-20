Программа передач НТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
20.08.2022
04:50 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 Ментовские войны-11. «Вертикаль безвластия», 1-я - 4-я серии
23:00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины Понаровской
00:50 Агентство скрытых камер. Охранник
01:45 Их нравы!
02:20 Братаны-3. 29-я - 32-я серии
В программе передач возможны изменения.