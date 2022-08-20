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Программа передач Пятого канала на 20 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 20 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

20.08.2022

05:00 Такая работа. Противостояние
05:40 Такая работа. Выкуп
06:15 Такая работа. Выходной
06:50 Такая работа. Без срока давности
07:30 Такая работа. Зов крови
08:10 Такая работа. Игры разума
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил
10:45 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия
11:40 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия
12:40 Интердевочка. 1-я серия
14:15 Интердевочка. 2-я серия
15:40 След. Гипс
16:25 След. И ад следовал за ним
17:15 След. Последний заказ
18:05 След. Долеталась
18:45 След. Ноу-хау
19:35 След. Мертвая хватка
20:20 След. Здоровье по безналу
21:05 След. Особенности национального автосервиса
21:45 След. Фитнес-центр
22:30 След. Плохой папа
23:15 След. Бабушка № 6
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Смерть в наследство
01:40 Прокурорская проверка. Твой верный враг
02:30 Прокурорская проверка. Не родись красивой
03:20 Прокурорская проверка. Свидание со смертью
04:10 Прокурорская проверка. Случай в детском садике

В программе передач возможны изменения.









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