Программа передач Пятого канала на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



20.08.2022



05:00 Такая работа. Противостояние

05:40 Такая работа. Выкуп

06:15 Такая работа. Выходной

06:50 Такая работа. Без срока давности

07:30 Такая работа. Зов крови

08:10 Такая работа. Игры разума

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил

10:45 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия

11:40 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия

12:40 Интердевочка. 1-я серия

14:15 Интердевочка. 2-я серия

15:40 След. Гипс

16:25 След. И ад следовал за ним

17:15 След. Последний заказ

18:05 След. Долеталась

18:45 След. Ноу-хау

19:35 След. Мертвая хватка

20:20 След. Здоровье по безналу

21:05 След. Особенности национального автосервиса

21:45 След. Фитнес-центр

22:30 След. Плохой папа

23:15 След. Бабушка № 6

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Смерть в наследство

01:40 Прокурорская проверка. Твой верный враг

02:30 Прокурорская проверка. Не родись красивой

03:20 Прокурорская проверка. Свидание со смертью

04:10 Прокурорская проверка. Случай в детском садике



В программе передач возможны изменения.