Программа передач Домашний на 20 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



20.08.2022



04:45 По делам несовершеннолетних

06:20 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Сватьи. 11-я и 12-я серии

08:25 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

10:20 У вас будет ребенок... 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 129-я и 130-я серии

23:00 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

00:50 У вас будет ребенок... 1-я - 4-я серии

04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»



В телепрограмме возможны изменения.