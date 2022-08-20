Программа передач Домашний на 20 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
20.08.2022
04:45 По делам несовершеннолетних
06:20 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Сватьи. 11-я и 12-я серии
08:25 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
10:20 У вас будет ребенок... 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 129-я и 130-я серии
23:00 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
00:50 У вас будет ребенок... 1-я - 4-я серии
04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»
В телепрограмме возможны изменения.