Программа передач ТНТ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
20.08.2022
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 23-я серии
09:00 Модные игры. 10-я серия
09:30 Перезагрузка. 518-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии
13:30 Мы - Миллеры
15:35 Каникулы
17:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я - 45-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 258-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»
02:40 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия
04:15 Comedy Баттл. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.