Программа передач ТНТ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



20.08.2022



04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 23-я серии

09:00 Модные игры. 10-я серия

09:30 Перезагрузка. 518-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии

13:30 Мы - Миллеры

15:35 Каникулы

17:30 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я - 45-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 258-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»

02:40 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия

04:15 Comedy Баттл. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.