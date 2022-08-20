Программа передач СТС на 20 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



20.08.2022



05:00 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

05:30 Первая скрипка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия

06:05 Фиксики. Театр теней

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Батарейки

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Пугало

06:50 Три кота. Спектакль Бантика

06:55 Три кота. Сладкая правда

07:00 Три кота. Сокровища Египта

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Талант Нудика

07:25 Три кота. Теннис с папой

07:35 Три кота. Маленькие гонки

07:40 Три кота

07:45 Три кота. Папин телефон

07:50 Три кота

07:55 Три кота. Ночь на природе

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 1-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»

11:00 Поездка в Америку

13:20 Бунт ушастых

15:20 Турбо

17:10 Кот в сапогах

18:55 Фердинанд

21:00 Бесконечность

23:05 Плохие парни навсегда

03:15 Семейный бизнес. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

04:50 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.