Программа передач СТС на 20 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
20.08.2022
05:00 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
05:30 Первая скрипка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 134-я серия
06:05 Фиксики. Театр теней
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Батарейки
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Пугало
06:50 Три кота. Спектакль Бантика
06:55 Три кота. Сладкая правда
07:00 Три кота. Сокровища Египта
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Талант Нудика
07:25 Три кота. Теннис с папой
07:35 Три кота. Маленькие гонки
07:40 Три кота
07:45 Три кота. Папин телефон
07:50 Три кота
07:55 Три кота. Ночь на природе
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 1-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»
11:00 Поездка в Америку
13:20 Бунт ушастых
15:20 Турбо
17:10 Кот в сапогах
18:55 Фердинанд
21:00 Бесконечность
23:05 Плохие парни навсегда
03:15 Семейный бизнес. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
04:50 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.