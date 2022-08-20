Программа передач Матч ТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
20.08.2022
05:00 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Браун - Б. Тэйлор
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Одним меньше
11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир
12:35 Все на Матч!
12:55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала. Прямой эфир
14:10 Новости
14:15 Все на Матч!
14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия. Прямой эфир
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:55 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Пляж - наш! 2-я серия
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»
В программе передач возможны изменения.