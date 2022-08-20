Программа передач Матч ТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



20.08.2022



05:00 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Браун - Б. Тэйлор

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Одним меньше

11:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир

12:35 Все на Матч!

12:55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала. Прямой эфир

14:10 Новости

14:15 Все на Матч!

14:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония открытия. Прямой эфир

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:55 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Пляж - наш! 2-я серия

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»



В программе передач возможны изменения.