Программа передач РЕН ТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 20 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



20.08.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Список военных фальсификаций

18:00 Телохранитель киллера

19:30 Новости

20:00 Телохранитель киллера

20:50 Телохранитель жены киллера

23:00 Новости

23:25 Международное байк-шоу «Русский лес»

00:25 Уйти красиво

02:10 Сумасшедшая езда

03:40 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.