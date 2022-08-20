Программа передач РЕН ТВ на 20 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 20 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
20.08.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Список военных фальсификаций
18:00 Телохранитель киллера
19:30 Новости
20:00 Телохранитель киллера
20:50 Телохранитель жены киллера
23:00 Новости
23:25 Международное байк-шоу «Русский лес»
00:25 Уйти красиво
02:10 Сумасшедшая езда
03:40 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.