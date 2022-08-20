Программа передач канала Звезда на 20 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



20.08.2022



03:45 Два года над пропастью

05:20 Москва - фронту

05:45 Встретимся у фонтана

07:00 Легкая жизнь

08:00 Новости дня

08:15 Легкая жизнь

09:15 Легенды кино. Ростислав Плятт

10:05 Главный день. Балканский рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов

10:55 Война миров. Недооцененная битва. Брусиловский прорыв

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Легенды музыки. «Группа «Ялла«

14:00 Морской бой

15:05 Советская гвардия. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Ожидание полковника Шалыгина

20:35 Тихая застава

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Тихая застава

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Люди на мосту

02:25 Легкая жизнь

04:00 Беспокойное хозяйство



В программе передач возможны изменения.