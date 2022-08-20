Программа передач канала Звезда на 20 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
20.08.2022
03:45 Два года над пропастью
05:20 Москва - фронту
05:45 Встретимся у фонтана
07:00 Легкая жизнь
08:00 Новости дня
08:15 Легкая жизнь
09:15 Легенды кино. Ростислав Плятт
10:05 Главный день. Балканский рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов
10:55 Война миров. Недооцененная битва. Брусиловский прорыв
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Легенды музыки. «Группа «Ялла«
14:00 Морской бой
15:05 Советская гвардия. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Ожидание полковника Шалыгина
20:35 Тихая застава
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Тихая застава
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Люди на мосту
02:25 Легкая жизнь
04:00 Беспокойное хозяйство
В программе передач возможны изменения.