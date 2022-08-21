Телепрограмма ТВ России на воскресенье 21 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 21 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 21.08.2022



Первый канал



02:50 Россия от края до края

05:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

06:00 Новости

06:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

07:05 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Муслим Магомаев. Лучший голос Земли

11:25 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

15:30 Эксклюзив. К 80-летию Муслима Магомаева

17:00 Тамара Синявская. Созвездие любви

18:00 Вечерние новости

18:20 Следствие по путчу. Разлом

19:10 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра»

19:55 «Безумный риск. Часть вторая»

21:00 Время

22:35 Вербовщик

00:30 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края



Россия 1



03:50 Не покидай меня, Любовь

05:35 Блестящей жизни лепесток

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:40 Солнечный удар

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Человек неунывающий

02:50 Блестящей жизни лепесток



ТВЦ



04:26 Селфи с судьбой. 3-я серия

05:09 Селфи с судьбой. 4-я серия

05:55 Ну, погоди!

06:04 Ну, погоди!

06:15 Роковое sms. 1-я серия

07:02 Роковое sms. 2-я серия

07:45 Черный тюльпан

09:50 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

10:20 Колье Шарлотты. 1-я серия

11:30 События

11:45 Колье Шарлотты. 2-я серия

12:54 Колье Шарлотты. 3-я серия

14:30 События

14:45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт

16:25 Ученица чародея. 1-я серия

17:22 Ученица чародея. 2-я серия

18:20 Пятый этаж без лифта. 1-я серия

20:04 Пятый этаж без лифта. 2-я серия

21:55 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии

00:35 События

00:50 Конь изабелловой масти. 4-я серия

01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:50 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии

04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт



НТВ



04:35 Братаны-3. 32-я серия

05:20 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии

06:05 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии

06:55 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

10:55 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать», 1-я - 4-я серии

23:45 Печень, или История одного стартапа

01:15 Таинственная Россия

01:55 Братаны-4. 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь

05:45 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду

06:30 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент

07:15 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька

08:00 Чужой район-3. Вымогательство

08:50 Чужой район-3. Злость

09:45 Чужой район-3. Диагноз

10:40 Чужой район-3. Память

11:40 Чужой район-3. Чувства

12:35 Чужой район-3. Игра

13:30 Чужой район-3. Ростовщик

14:30 Чужой район-3. Сюрприз

15:25 Чужой район-3. Помощь

16:20 Чужой район-3. Посредник

17:15 След. Думай быстрее

18:00 След. Не приходя в сознание

18:45 След. Давление

19:35 След. Охотники за удачей

20:25 След. Манкурт

21:05 След. Сгорел на работе

21:55 След. Братство

22:40 След. Найдите моего убийцу

23:30 След. Собачий вальс

00:15 След. Другая сторона Луны

01:00 След. Выгодная партия

01:40 След. Прилетел метеорит

02:10 След. Последний звонок

02:45 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»

03:30 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»

04:15 Лесник. «Утопленница«, 1-я часть



Домашний



04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Сватьи. 13-я - 15-я серии

09:25 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

11:20 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии

15:05 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 131-я и 132-я серии

22:50 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

00:40 У вас будет ребенок... 5-я - 8-я серии

04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 32-я серии

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

11:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 234-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 39-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 225-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 226-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия

04:15 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

05:30 Кот-рыболов

05:40 Вот так тигр!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Мама заболела

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Одежда для котят

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Большое приключение

07:40 Царевны. Добрые дела

07:45 Царевны. Джинн

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Люди икс эль

11:00 Турбо

12:55 Кот в сапогах

14:35 Фердинанд

16:40 Бесконечность

18:45 Тихоокеанский рубеж-2

21:00 Послезавтра

23:25 Хроники Риддика

01:45 На склоне

03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 19-я серия

03:30 Семейный бизнес. Сезон 1. 20-я серия

03:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я - 3-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Спорт Тоша

09:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:40 Футбол. Первая Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

14:45 Новости

14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир

15:50 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Прыжки в воду. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

05:40 Кремень

08:30 Новости

09:00 Кремень

10:00 Дружина

12:30 Новости

13:00 Дружина

16:30 Новости

17:00 Дружина

18:30 Седьмой сын

19:30 Новости

20:00 Седьмой сын

20:50 Принц Персии: Пески времени

23:00 Новости

23:25 Кремень. Освобождение

03:10 Три дня в Одессе



Звезда



04:00 Беспокойное хозяйство

05:25 Москва - фронту

05:55 Ключи от неба

07:15 Ожидание полковника Шалыгина

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы

12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Гуля Королёва

13:10 Дневник АрМИ-2022

13:30 Специальный репортаж

14:10 Сделано в СССР

14:30 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя

22:30 Сделано в СССР

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Иван Черняховский. Загадка полководца

02:30 Встретимся у фонтана

03:50 Сделано в СССР

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



04:45 Смывайся!

05:55 Как приручить дракона

07:35 Крепость: щитом и мечом

08:45 Битва за планету Терра

10:00 Белка и Стрелка. Карибская тайна

11:20 Чудо-Юдо

12:35 Заколдованная Элла

14:10 Двое: я и моя тень

15:55 Трасса 60

17:55 Путешествие к центру Земли

19:30 Путешествие-2: Таинственный остров

21:00 Чёрная молния

22:50 Шерлок Холмс

00:55 Шерлок Холмс: Игра теней

03:05 Край



Мосфильм. Золотая коллекция



03:05 Конец вечности

05:10 Безумный день

06:15 Пышка

07:20 Артистка из Грибова

09:55 Руслан и Людмила

12:30 Секретный фарватер

17:40 Экипаж

20:10 Служебный роман

23:00 Воскресная премьера

02:15 Четвертый

03:20 Спокойный день в конце войны

03:55 Низами



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на понедельник 22 августа 2022 года Программа передач СТС на 21 августа 2022 года Программа передач Пятого канала на 21 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 21 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на субботу 20 августа 2022 года









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