Телепрограмма ТВ России на воскресенье 21 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 21 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 21.08.2022
Первый канал
02:50 Россия от края до края
05:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
06:00 Новости
06:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
07:05 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Муслим Магомаев. Лучший голос Земли
11:25 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
15:30 Эксклюзив. К 80-летию Муслима Магомаева
17:00 Тамара Синявская. Созвездие любви
18:00 Вечерние новости
18:20 Следствие по путчу. Разлом
19:10 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра»
19:55 «Безумный риск. Часть вторая»
21:00 Время
22:35 Вербовщик
00:30 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края
Россия 1
03:50 Не покидай меня, Любовь
05:35 Блестящей жизни лепесток
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:40 Солнечный удар
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Человек неунывающий
02:50 Блестящей жизни лепесток
ТВЦ
04:26 Селфи с судьбой. 3-я серия
05:09 Селфи с судьбой. 4-я серия
05:55 Ну, погоди!
06:04 Ну, погоди!
06:15 Роковое sms. 1-я серия
07:02 Роковое sms. 2-я серия
07:45 Черный тюльпан
09:50 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
10:20 Колье Шарлотты. 1-я серия
11:30 События
11:45 Колье Шарлотты. 2-я серия
12:54 Колье Шарлотты. 3-я серия
14:30 События
14:45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт
16:25 Ученица чародея. 1-я серия
17:22 Ученица чародея. 2-я серия
18:20 Пятый этаж без лифта. 1-я серия
20:04 Пятый этаж без лифта. 2-я серия
21:55 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии
00:35 События
00:50 Конь изабелловой масти. 4-я серия
01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:50 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии
04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт
НТВ
04:35 Братаны-3. 32-я серия
05:20 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии
06:05 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
06:55 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать», 1-я - 4-я серии
23:45 Печень, или История одного стартапа
01:15 Таинственная Россия
01:55 Братаны-4. 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь
05:45 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду
06:30 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент
07:15 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька
08:00 Чужой район-3. Вымогательство
08:50 Чужой район-3. Злость
09:45 Чужой район-3. Диагноз
10:40 Чужой район-3. Память
11:40 Чужой район-3. Чувства
12:35 Чужой район-3. Игра
13:30 Чужой район-3. Ростовщик
14:30 Чужой район-3. Сюрприз
15:25 Чужой район-3. Помощь
16:20 Чужой район-3. Посредник
17:15 След. Думай быстрее
18:00 След. Не приходя в сознание
18:45 След. Давление
19:35 След. Охотники за удачей
20:25 След. Манкурт
21:05 След. Сгорел на работе
21:55 След. Братство
22:40 След. Найдите моего убийцу
23:30 След. Собачий вальс
00:15 След. Другая сторона Луны
01:00 След. Выгодная партия
01:40 След. Прилетел метеорит
02:10 След. Последний звонок
02:45 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»
03:30 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»
04:15 Лесник. «Утопленница«, 1-я часть
Домашний
04:20 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная», 26-я серия - «Ножницы»
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Сватьи. 13-я - 15-я серии
09:25 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
11:20 Перевод не требуется. 1-я - 4-я серии
15:05 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 131-я и 132-я серии
22:50 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии
00:40 У вас будет ребенок... 5-я - 8-я серии
04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 32-я серии
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
11:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 234-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 39-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 225-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 226-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия
04:15 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
05:30 Кот-рыболов
05:40 Вот так тигр!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Мама заболела
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Одежда для котят
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Большое приключение
07:40 Царевны. Добрые дела
07:45 Царевны. Джинн
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Люди икс эль
11:00 Турбо
12:55 Кот в сапогах
14:35 Фердинанд
16:40 Бесконечность
18:45 Тихоокеанский рубеж-2
21:00 Послезавтра
23:25 Хроники Риддика
01:45 На склоне
03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 19-я серия
03:30 Семейный бизнес. Сезон 1. 20-я серия
03:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я - 3-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Спорт Тоша
09:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:40 Футбол. Первая Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
14:45 Новости
14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир
15:50 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Прыжки в воду. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
05:40 Кремень
08:30 Новости
09:00 Кремень
10:00 Дружина
12:30 Новости
13:00 Дружина
16:30 Новости
17:00 Дружина
18:30 Седьмой сын
19:30 Новости
20:00 Седьмой сын
20:50 Принц Персии: Пески времени
23:00 Новости
23:25 Кремень. Освобождение
03:10 Три дня в Одессе
Звезда
04:00 Беспокойное хозяйство
05:25 Москва - фронту
05:55 Ключи от неба
07:15 Ожидание полковника Шалыгина
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы
12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Гуля Королёва
13:10 Дневник АрМИ-2022
13:30 Специальный репортаж
14:10 Сделано в СССР
14:30 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя
22:30 Сделано в СССР
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Иван Черняховский. Загадка полководца
02:30 Встретимся у фонтана
03:50 Сделано в СССР
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
04:45 Смывайся!
05:55 Как приручить дракона
07:35 Крепость: щитом и мечом
08:45 Битва за планету Терра
10:00 Белка и Стрелка. Карибская тайна
11:20 Чудо-Юдо
12:35 Заколдованная Элла
14:10 Двое: я и моя тень
15:55 Трасса 60
17:55 Путешествие к центру Земли
19:30 Путешествие-2: Таинственный остров
21:00 Чёрная молния
22:50 Шерлок Холмс
00:55 Шерлок Холмс: Игра теней
03:05 Край
Мосфильм. Золотая коллекция
03:05 Конец вечности
05:10 Безумный день
06:15 Пышка
07:20 Артистка из Грибова
09:55 Руслан и Людмила
12:30 Секретный фарватер
17:40 Экипаж
20:10 Служебный роман
23:00 Воскресная премьера
02:15 Четвертый
03:20 Спокойный день в конце войны
03:55 Низами
Время начала передач - московское.