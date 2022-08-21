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Программа передач Первого канала на 21 августа 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 21 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

21.08.2022

02:50 Россия от края до края
05:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
06:00 Новости
06:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского
07:05 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Муслим Магомаев. Лучший голос Земли
11:25 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
15:30 Эксклюзив. К 80-летию Муслима Магомаева
17:00 Тамара Синявская. Созвездие любви
18:00 Вечерние новости
18:20 Следствие по путчу. Разлом
19:10 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра»
19:55 «Безумный риск. Часть вторая»
21:00 Время
22:35 Вербовщик
00:30 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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