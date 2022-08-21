Программа передач Первого канала на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 21 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



21.08.2022



02:50 Россия от края до края

05:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

06:00 Новости

06:10 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». К 85-летию Андрея Кончаловского

07:05 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Муслим Магомаев. Лучший голос Земли

11:25 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

15:30 Эксклюзив. К 80-летию Муслима Магомаева

17:00 Тамара Синявская. Созвездие любви

18:00 Вечерние новости

18:20 Следствие по путчу. Разлом

19:10 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра»

19:55 «Безумный риск. Часть вторая»

21:00 Время

22:35 Вербовщик

00:30 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.