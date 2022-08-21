Программа передач Россия 1 на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 21 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
21.08.2022
03:50 Не покидай меня, Любовь
05:35 Блестящей жизни лепесток
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:40 Солнечный удар
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Человек неунывающий
02:50 Блестящей жизни лепесток
В программе передач возможны изменения.