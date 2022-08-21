Программа передач ТВЦ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
21.08.2022
04:26 Селфи с судьбой. 3-я серия
05:09 Селфи с судьбой. 4-я серия
05:55 Ну, погоди!
06:04 Ну, погоди!
06:15 Роковое sms. 1-я серия
07:02 Роковое sms. 2-я серия
07:45 Черный тюльпан
09:50 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
10:20 Колье Шарлотты. 1-я серия
11:30 События
11:45 Колье Шарлотты. 2-я серия
12:54 Колье Шарлотты. 3-я серия
14:30 События
14:45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт
16:25 Ученица чародея. 1-я серия
17:22 Ученица чародея. 2-я серия
18:20 Пятый этаж без лифта. 1-я серия
20:04 Пятый этаж без лифта. 2-я серия
21:55 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии
00:35 События
00:50 Конь изабелловой масти. 4-я серия
01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:50 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии
04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт
В программе передач возможны изменения.