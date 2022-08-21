Программа передач ТВЦ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



21.08.2022



04:26 Селфи с судьбой. 3-я серия

05:09 Селфи с судьбой. 4-я серия

05:55 Ну, погоди!

06:04 Ну, погоди!

06:15 Роковое sms. 1-я серия

07:02 Роковое sms. 2-я серия

07:45 Черный тюльпан

09:50 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

10:20 Колье Шарлотты. 1-я серия

11:30 События

11:45 Колье Шарлотты. 2-я серия

12:54 Колье Шарлотты. 3-я серия

14:30 События

14:45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт

16:25 Ученица чародея. 1-я серия

17:22 Ученица чародея. 2-я серия

18:20 Пятый этаж без лифта. 1-я серия

20:04 Пятый этаж без лифта. 2-я серия

21:55 Конь изабелловой масти. 1-я - 3-я серии

00:35 События

00:50 Конь изабелловой масти. 4-я серия

01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:50 Месть на десерт. 1-я - 4-я серии

04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт



В программе передач возможны изменения.