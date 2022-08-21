Программа передач НТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



21.08.2022



04:35 Братаны-3. 32-я серия

05:20 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии

06:05 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии

06:55 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

10:55 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать», 1-я - 4-я серии

23:45 Печень, или История одного стартапа

01:15 Таинственная Россия

01:55 Братаны-4. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.