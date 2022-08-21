Программа передач НТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
21.08.2022
04:35 Братаны-3. 32-я серия
05:20 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии
06:05 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
06:55 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:00 Ментовские войны-11. «Право убивать», 1-я - 4-я серии
23:45 Печень, или История одного стартапа
01:15 Таинственная Россия
01:55 Братаны-4. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.