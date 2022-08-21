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Программа передач Пятого канала на 21 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 21 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

21.08.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь
05:45 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду
06:30 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент
07:15 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька
08:00 Чужой район-3. Вымогательство
08:50 Чужой район-3. Злость
09:45 Чужой район-3. Диагноз
10:40 Чужой район-3. Память
11:40 Чужой район-3. Чувства
12:35 Чужой район-3. Игра
13:30 Чужой район-3. Ростовщик
14:30 Чужой район-3. Сюрприз
15:25 Чужой район-3. Помощь
16:20 Чужой район-3. Посредник
17:15 След. Думай быстрее
18:00 След. Не приходя в сознание
18:45 След. Давление
19:35 След. Охотники за удачей
20:25 След. Манкурт
21:05 След. Сгорел на работе
21:55 След. Братство
22:40 След. Найдите моего убийцу
23:30 След. Собачий вальс
00:15 След. Другая сторона Луны
01:00 След. Выгодная партия
01:40 След. Прилетел метеорит
02:10 След. Последний звонок
02:45 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»
03:30 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»
04:15 Лесник. «Утопленница«, 1-я часть

В программе передач возможны изменения.









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