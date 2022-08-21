Программа передач Пятого канала на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



21.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Вторжение в частную жизнь

05:45 Улицы разбитых фонарей. Танцы на льду

06:30 Улицы разбитых фонарей. Петербургский презент

07:15 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька

08:00 Чужой район-3. Вымогательство

08:50 Чужой район-3. Злость

09:45 Чужой район-3. Диагноз

10:40 Чужой район-3. Память

11:40 Чужой район-3. Чувства

12:35 Чужой район-3. Игра

13:30 Чужой район-3. Ростовщик

14:30 Чужой район-3. Сюрприз

15:25 Чужой район-3. Помощь

16:20 Чужой район-3. Посредник

17:15 След. Думай быстрее

18:00 След. Не приходя в сознание

18:45 След. Давление

19:35 След. Охотники за удачей

20:25 След. Манкурт

21:05 След. Сгорел на работе

21:55 След. Братство

22:40 След. Найдите моего убийцу

23:30 След. Собачий вальс

00:15 След. Другая сторона Луны

01:00 След. Выгодная партия

01:40 След. Прилетел метеорит

02:10 След. Последний звонок

02:45 Лесник. 1-я часть - «Кровь на траве»

03:30 Лесник. 2-я часть - «Кровь на траве»

04:15 Лесник. «Утопленница«, 1-я часть



В программе передач возможны изменения.