Программа передач ТНТ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



21.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 35-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 32-я серии

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

11:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 215-я - 234-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 39-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 225-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 226-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия

04:15 Comedy Баттл. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.