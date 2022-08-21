Программа передач СТС на 21 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



21.08.2022



04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

05:30 Кот-рыболов

05:40 Вот так тигр!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Мама заболела

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Одежда для котят

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Большое приключение

07:40 Царевны. Добрые дела

07:45 Царевны. Джинн

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Люди икс эль

11:00 Турбо

12:55 Кот в сапогах

14:35 Фердинанд

16:40 Бесконечность

18:45 Тихоокеанский рубеж-2

21:00 Послезавтра

23:25 Хроники Риддика

01:45 На склоне

03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 19-я серия

03:30 Семейный бизнес. Сезон 1. 20-я серия

03:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.