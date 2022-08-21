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Программа передач СТС на 21 августа 2022 года


Телепрограмма СТС на 21 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

21.08.2022

04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
05:30 Кот-рыболов
05:40 Вот так тигр!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Мама заболела
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Одежда для котят
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Большое приключение
07:40 Царевны. Добрые дела
07:45 Царевны. Джинн
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Люди икс эль
11:00 Турбо
12:55 Кот в сапогах
14:35 Фердинанд
16:40 Бесконечность
18:45 Тихоокеанский рубеж-2
21:00 Послезавтра
23:25 Хроники Риддика
01:45 На склоне
03:05 Семейный бизнес. Сезон 1. 19-я серия
03:30 Семейный бизнес. Сезон 1. 20-я серия
03:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 1-я - 3-я серии

В программе передач возможны изменения.









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