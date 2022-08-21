Программа передач Матч ТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
21.08.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Спорт Тоша
09:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:40 Футбол. Первая Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
14:45 Новости
14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир
15:50 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Прямой эфир
17:40 Все на Матч!
17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Прыжки в воду. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта
01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария»
В программе передач возможны изменения.