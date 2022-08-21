Программа передач Матч ТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



21.08.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - Л. Эдвардс. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Спорт Тоша

09:55 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:40 Футбол. Первая Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

14:45 Новости

14:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямой эфир

15:50 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Прямой эфир

17:40 Все на Матч!

17:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Прыжки в воду. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта

01:40 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария»



В программе передач возможны изменения.