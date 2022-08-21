Программа передач канала Звезда на 21 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
21.08.2022
04:00 Беспокойное хозяйство
05:25 Москва - фронту
05:55 Ключи от неба
07:15 Ожидание полковника Шалыгина
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы
12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Гуля Королёва
13:10 Дневник АрМИ-2022
13:30 Специальный репортаж
14:10 Сделано в СССР
14:30 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя
22:30 Сделано в СССР
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Иван Черняховский. Загадка полководца
02:30 Встретимся у фонтана
03:50 Сделано в СССР
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.