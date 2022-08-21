Программа передач канала Звезда на 21 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



21.08.2022



04:00 Беспокойное хозяйство

05:25 Москва - фронту

05:55 Ключи от неба

07:15 Ожидание полковника Шалыгина

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Украинская Хиросима. Куда ведут американские планы

12:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Гуля Королёва

13:10 Дневник АрМИ-2022

13:30 Специальный репортаж

14:10 Сделано в СССР

14:30 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя

22:30 Сделано в СССР

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Иван Черняховский. Загадка полководца

02:30 Встретимся у фонтана

03:50 Сделано в СССР

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.