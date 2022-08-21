Программа передач Кино ТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 21 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.



21.08.2022



04:45 Смывайся!

05:55 Как приручить дракона

07:35 Крепость: щитом и мечом

08:45 Битва за планету Терра

10:00 Белка и Стрелка. Карибская тайна

11:20 Чудо-Юдо

12:35 Заколдованная Элла

14:10 Двое: я и моя тень

15:55 Трасса 60

17:55 Путешествие к центру Земли

19:30 Путешествие-2: Таинственный остров

21:00 Чёрная молния

22:50 Шерлок Холмс

00:55 Шерлок Холмс: Игра теней

03:05 Край



В программе передач возможны изменения.