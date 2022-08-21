Программа передач Кино ТВ на 21 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 21 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.
21.08.2022
04:45 Смывайся!
05:55 Как приручить дракона
07:35 Крепость: щитом и мечом
08:45 Битва за планету Терра
10:00 Белка и Стрелка. Карибская тайна
11:20 Чудо-Юдо
12:35 Заколдованная Элла
14:10 Двое: я и моя тень
15:55 Трасса 60
17:55 Путешествие к центру Земли
19:30 Путешествие-2: Таинственный остров
21:00 Чёрная молния
22:50 Шерлок Холмс
00:55 Шерлок Холмс: Игра теней
03:05 Край
В программе передач возможны изменения.