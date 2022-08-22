Телепрограмма ТВ России на понедельник 22 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 22 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 22.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 1-я и 2-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Годунов. 1-я серия
01:05 Морозова. 5-я серия - «Цена красоты»
02:00 Морозова. 6-я серия - «Стрельба навскидку»
02:50 Срочно в номер! Бытовуха
ТВЦ
04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт
05:30 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:45 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
09:43 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
10:35 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
11:30 События
11:50 Практика. 33-я серия
12:48 Практика. 34-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Бутман
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:20 48 часов. 9-я серия
16:08 48 часов. 10-я серия
16:55 90-е. Бог простит?
17:50 События
18:15 Дедушка
20:30 «День флага России». Концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция
22:00 События
22:40 Обложка. Хозяйки Белого дома
23:10 Знак качества. Закуски
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Алан Чумак
01:25 Как отдыхали вожди
02:05 90-е. Бог простит?
02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд
03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия
05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Неудачные пробы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подмена во время ЭКО?
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые», 1-я - 4-я серии
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. Суперстар
01:00 Пёс-5. Секта
02:00 Братаны-4. 5-я - 8-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Лесник. «Утопленница», 2-я часть
06:10 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
07:00 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»
07:50 Чужой район-3. Вымогательство
08:50 Чужой район-3. Злость
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Злость
10:10 Чужой район-3. Диагноз
11:10 Чужой район-3. Память
12:10 Чужой район-3. Чувства
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть
14:20 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»
17:10 Лесник. «Золото», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть
18:35 Лесник. «Золото», 2-я часть
19:25 След. Одно к одному
20:15 След. 200 лишних шагов
20:50 След. Все или ничего
21:35 След. Крестный отец
22:25 След. Шакалье племя
23:10 Свои-4. Крупный улов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Театр теней
01:10 След. Не приходя в сознание
01:50 След. Последний заказ
02:25 След. Иностранцы
03:00 Детективы. Штучная вещь
03:35 Детективы. Модный цвет
04:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:35 Детективы. Соперники
Домашний
04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
05:45 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»
13:00 Порча. Хороший дядя
13:30 Знахарка
14:00 Верну любимого. Без памяти
14:30 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»
18:45 Скажи, подруга
19:00 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Без памяти
00:35 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»
01:30 Тест на отцовство
03:10 Давай разведёмся!
04:00 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 267-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 170-я серии
20:00 Бедный олигарх. 1-я - 3-я серии
21:00 Нереалити. 9-я серия
21:50 Сумерки
00:15 Сумерки. Сага. Затмение
02:15 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
03:50 Comedy Баттл. 3-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
СТС
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 3-я серия
05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 4-я серия
05:25 Петя и Красная Шапочка
05:45 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 204-я серии
06:05 Три кота
06:10 Три кота. За чайником
06:15 Драконы. Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы
09:35 Уральские пельмени
10:05 Бойфренд из будущего
12:40 Пара из будущего
14:50 Дылды. Сезон 3. 1-я - 10-я серии
20:00 Великий уравнитель
22:40 Великий уравнитель-2
01:05 Война миров Z
03:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 2-я - 6-я серии
Матч ТВ
05:00 Тренер. Анатолий Рахлин
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
14:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
14:55 Новости
15:00 Громко
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Клетка славы Чавеса
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание
04:10 Наши иностранцы
04:40 Человек из футбола
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Седьмой сын
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Телефонная будка
02:00 Черный скорпион
03:25 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва
Звезда
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Огненная дуга
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Не факт!
14:00 Военные новости
14:10 Курская дуга
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Малоизвестные морские бои. Защита острова Сухо
19:40«Загадки века» с Сергеем Медведевым. Агент Мюрат. Роковая любовь
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Освобождение: Битва за Берлин
01:20 Если враг не сдается...
02:35 Небесный тихоход
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
05:00 Милые кости
06:50 Чёрная молния
08:40 Тупой и еще тупее-2
10:25 Маска
12:05 Заступник
13:55 Мишель Вальян: Жажда скорости
15:40 16 кварталов
17:20 Призрак в доспехах
19:00 Анна
21:00 Агент Ева
22:40 Коломбиана
00:25 Игра на выживание
01:50 Опасный бизнес
03:30 Вкус ночи
Мосфильм. Золотая коллекция
03:55 Низами
06:00 Самогонщики
06:20 Брызги шампанского
08:00 Приключения Буратино
09:15 Комитет 19-ти
12:10 Цветы запоздалые
14:00 Человек с бульвара Капуцинов
15:45 Ширли-мырли
18:15 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии
19:55 Зимний вечер в Гаграх
21:30 Мы из джаза
23:05 Сто грамм для храбрости
00:30 Не было печали
01:35 Девчата
03:10 Ларец Марии Медичи
04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.