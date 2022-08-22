Телепрограмма ТВ России на понедельник 22 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 22 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 22.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 1-я и 2-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Годунов. 1-я серия

01:05 Морозова. 5-я серия - «Цена красоты»

02:00 Морозова. 6-я серия - «Стрельба навскидку»

02:50 Срочно в номер! Бытовуха



ТВЦ



04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт

05:30 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:45 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия

09:43 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия

10:35 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

11:30 События

11:50 Практика. 33-я серия

12:48 Практика. 34-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Бутман

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:20 48 часов. 9-я серия

16:08 48 часов. 10-я серия

16:55 90-е. Бог простит?

17:50 События

18:15 Дедушка

20:30 «День флага России». Концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция

22:00 События

22:40 Обложка. Хозяйки Белого дома

23:10 Знак качества. Закуски

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Алан Чумак

01:25 Как отдыхали вожди

02:05 90-е. Бог простит?

02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд

03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия

03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия

04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Неудачные пробы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подмена во время ЭКО?

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые», 1-я - 4-я серии

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. Суперстар

01:00 Пёс-5. Секта

02:00 Братаны-4. 5-я - 8-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Лесник. «Утопленница», 2-я часть

06:10 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

07:00 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»

07:50 Чужой район-3. Вымогательство

08:50 Чужой район-3. Злость

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Злость

10:10 Чужой район-3. Диагноз

11:10 Чужой район-3. Память

12:10 Чужой район-3. Чувства

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть

14:20 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»

17:10 Лесник. «Золото», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть

18:35 Лесник. «Золото», 2-я часть

19:25 След. Одно к одному

20:15 След. 200 лишних шагов

20:50 След. Все или ничего

21:35 След. Крестный отец

22:25 След. Шакалье племя

23:10 Свои-4. Крупный улов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Театр теней

01:10 След. Не приходя в сознание

01:50 След. Последний заказ

02:25 След. Иностранцы

03:00 Детективы. Штучная вещь

03:35 Детективы. Модный цвет

04:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

04:35 Детективы. Соперники



Домашний



04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

05:45 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»

13:00 Порча. Хороший дядя

13:30 Знахарка

14:00 Верну любимого. Без памяти

14:30 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Без памяти

00:35 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»

01:30 Тест на отцовство

03:10 Давай разведёмся!

04:00 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 267-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 170-я серии

20:00 Бедный олигарх. 1-я - 3-я серии

21:00 Нереалити. 9-я серия

21:50 Сумерки

00:15 Сумерки. Сага. Затмение

02:15 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия

03:50 Comedy Баттл. 3-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия



СТС



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 3-я серия

05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 4-я серия

05:25 Петя и Красная Шапочка

05:45 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 204-я серии

06:05 Три кота

06:10 Три кота. За чайником

06:15 Драконы. Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы

09:35 Уральские пельмени

10:05 Бойфренд из будущего

12:40 Пара из будущего

14:50 Дылды. Сезон 3. 1-я - 10-я серии

20:00 Великий уравнитель

22:40 Великий уравнитель-2

01:05 Война миров Z

03:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 2-я - 6-я серии



Матч ТВ



05:00 Тренер. Анатолий Рахлин

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

14:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

14:55 Новости

15:00 Громко

15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Клетка славы Чавеса

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание

04:10 Наши иностранцы

04:40 Человек из футбола



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Седьмой сын

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Телефонная будка

02:00 Черный скорпион

03:25 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва



Звезда



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Огненная дуга

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Не факт!

14:00 Военные новости

14:10 Курская дуга

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Малоизвестные морские бои. Защита острова Сухо

19:40«Загадки века» с Сергеем Медведевым. Агент Мюрат. Роковая любовь

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Освобождение: Битва за Берлин

01:20 Если враг не сдается...

02:35 Небесный тихоход

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



05:00 Милые кости

06:50 Чёрная молния

08:40 Тупой и еще тупее-2

10:25 Маска

12:05 Заступник

13:55 Мишель Вальян: Жажда скорости

15:40 16 кварталов

17:20 Призрак в доспехах

19:00 Анна

21:00 Агент Ева

22:40 Коломбиана

00:25 Игра на выживание

01:50 Опасный бизнес

03:30 Вкус ночи



Мосфильм. Золотая коллекция



03:55 Низами

06:00 Самогонщики

06:20 Брызги шампанского

08:00 Приключения Буратино

09:15 Комитет 19-ти

12:10 Цветы запоздалые

14:00 Человек с бульвара Капуцинов

15:45 Ширли-мырли

18:15 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии

19:55 Зимний вечер в Гаграх

21:30 Мы из джаза

23:05 Сто грамм для храбрости

00:30 Не было печали

01:35 Девчата

03:10 Ларец Марии Медичи

04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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