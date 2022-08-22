Программа передач ТВЦ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
22.08.2022
04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт
05:30 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:45 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
09:43 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
10:35 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
11:30 События
11:50 Практика. 33-я серия
12:48 Практика. 34-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Бутман
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:20 48 часов. 9-я серия
16:08 48 часов. 10-я серия
16:55 90-е. Бог простит?
17:50 События
18:15 Дедушка
20:30 «День флага России». Концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция
22:00 События
22:40 Обложка. Хозяйки Белого дома
23:10 Знак качества. Закуски
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Алан Чумак
01:25 Как отдыхали вожди
02:05 90-е. Бог простит?
02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд
03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
В программе передач возможны изменения.