Программа передач ТВЦ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



22.08.2022



04:50 Муслим Магомаев. Последний концерт

05:30 Большое кино. Свой среди чужих, чужой среди своих

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:45 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия

09:43 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия

10:35 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

11:30 События

11:50 Практика. 33-я серия

12:48 Практика. 34-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Бутман

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:20 48 часов. 9-я серия

16:08 48 часов. 10-я серия

16:55 90-е. Бог простит?

17:50 События

18:15 Дедушка

20:30 «День флага России». Концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция

22:00 События

22:40 Обложка. Хозяйки Белого дома

23:10 Знак качества. Закуски

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Алан Чумак

01:25 Как отдыхали вожди

02:05 90-е. Бог простит?

02:45 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд

03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия

03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия

04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир



В программе передач возможны изменения.