Программа передач НТВ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



22.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Шоковая терапия

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Неудачные пробы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Ренегат». «Операция «Скорпион». «Жертва науки». «В подводном плену»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подмена во время ЭКО?

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны-11. «Неприкасаемые», 1-я - 4-я серии

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. Суперстар

01:00 Пёс-5. Секта

02:00 Братаны-4. 5-я - 8-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед



В программе передач возможны изменения.